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Türkiye Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025 Elemelerinde Romanya'yı Farklı Yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Elemeleri'nde Romanya'ya karşı 101-54'lük skorla galip geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:45
Türkiye Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025 Elemelerinde Romanya'yı Farklı Yendi

Türkiye, Romanya Karşısında Dominasyon Gösterdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında, konuk ettiği Romanya karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 101-54'lük galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyonun yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte ay-yıldızlılar, 4. dakikada 10-5’lik skorla öne geçmeyi başardı. Romanya, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle mücadeleye tutunmaya çalışırken, Türkiye boyalı alandaki etkinliği ile ilk çeyreği 25-16 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Romanya, Ghita ve Armanu ile sayılar kazanarak farkı 5 sayıya indirdi: 27-22. Ancak Türkiye, McCovan ile yeniden çift haneli farkı yakaladı ve 32-22’ye getirdi. Sevgi Uzun’un 16. dakikada attığı turnike ile farkı 20 sayının üzerine taşıyarak 44-23 yapmayı başardı. Maçın son dakikalarında Tilbe Şenyürek’in katkısıyla farkı 31 sayıya kadar çıkartarak 56-25 ile soyunma odasına gitti.

Final Periyodunda Farkı Kapatamadılar

Final periyoduna 78-41’lik üstünlükle giren Türkiye, oyunun kontrolünü tamamen elinde tutarak maçı 101-54’lük skorla tamamladı. Bu galibiyetle Türkiye, elemelerdeki iddiasını sürdürdü.

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