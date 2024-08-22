Türkiye Kadın Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelelerinde Avusturya'yı 92-57 gibi bir skorla yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Maçın Detayları

Milliler, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen maçta, ilk yarıyı 47-29'luk skorla önde kapattı. İkinci yarıda ise rakibine karşı etkili oyununu sürdürerek farkı açmayı başardı ve maçı 92-57'lik skorla kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı Final Karşılaşması

Türkiye, yarı finalde Romanya ekibi ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak.

Diğer Çeyrek Final Sonuçları