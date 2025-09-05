Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda (7-13 Eylül, Çekya)

Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

7-13 Eylül tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'na Türkiye de katılıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek.

Grup ve maç programı

Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda Avusturya, İsveç ve Litvanya ile yer alacak. Milli takım, 7 Eylül Pazar günü İsveç ve Litvanya, 8 Eylül Pazartesi günü ise Avusturya ile karşılaşacak.

Turnuva formatı

Maçlar sonucu grubunu lider tamamlayan ekipler 2. tur grup aşamasına yükselecek. Diğer takımlar ise klasman maçlarına çıkacak.