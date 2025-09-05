DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,21 -0,19%
ALTIN
4.706,03 -0,33%
BITCOIN
4.658.262,91 -2,32%

Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda (7-13 Eylül, Çekya)

Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı, 7-13 Eylül'de Prag'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda Avusturya, İsveç ve Litvanya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:37
Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda (7-13 Eylül, Çekya)

Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

7-13 Eylül tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'na Türkiye de katılıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek.

Grup ve maç programı

Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda Avusturya, İsveç ve Litvanya ile yer alacak. Milli takım, 7 Eylül Pazar günü İsveç ve Litvanya, 8 Eylül Pazartesi günü ise Avusturya ile karşılaşacak.

Turnuva formatı

Maçlar sonucu grubunu lider tamamlayan ekipler 2. tur grup aşamasına yükselecek. Diğer takımlar ise klasman maçlarına çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda (7-13 Eylül, Çekya)
2
Fenerbahçe - Benfica: Şampiyonlar Ligi'nde Avantaj Arayışı
3
Yusuf Yaser Aksu, Avrupa Şampiyonu Güreşçi Samsun'da Coşkuyla Karşılandı
4
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası — 15 Ülkeden 400 Sporcu
5
Milli Takımların Günü: Futbol 3-2, Basketbol 95-90, Voleybol 3-1
6
A Milli Takım Konya'da 9. Randevuya Çıkıyor — İspanya Maçı Öncesi İstatistikler
7
2025 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor