DOLAR
34,6 0,11%
EURO
36,6 -0,07%
ALTIN
2.934,28 0,09%
BITCOIN
3.290.627,62 1,25%

Türkiye, Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Macaristan'a Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Macaristan'a 30-24 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:01
Türkiye, Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Macaristan'a Yenildi

İlk Maçında Zorlu Yenilgi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk maçında ev sahibi Macaristan'a 30-24 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Maça Etkili Başlangıç

Türkiye, maça hızlı bir giriş yaptı ve Yasemin Şahin ile 2. dakikada ilk golünü kaydetti. A Milli takım, 5. dakikada Yasemin Şahin ve Emine Gökdemir'in birer, Aslı İskit Çalışkan’ın ise 2 golü ile 4-1 öne geçti.

Macaristan'ın Eşitliği Sağlaması

Macaristan, 13. dakikada Viktoria Grori'nin golüyle eşitliği sağladı: 5-5. İlk yarıda sağ kanat hücumlarıyla etkili olan Türkiye, 18. dakikada Aslı İskit ile 8-7 öne geçti. Ancak ilk yarının kalan bölümü Macaristan'ın üstünlüğü ile sona erdi ve yarıyı 13-8 önde kapattı.

İkinci Yarıda Hızlanan Macaristan

İkinci yarıya hızlı başlayan Macaristan, maçın 42. dakikasında 23-15 ile 8 sayılık farka ulaştı. Türkiye, Buğu Sönmez, Döne Gül, Elif Sıla ve Emine Gökdemir'in golleriyle skoru 28-22'ye getirmeyi başardı. Ancak kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Macaristan, karşılaşmayı 30-24 kazandı.

Gelecek Maçlar

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ikinci maçını 30 Kasım’da Kuzey Makedonya ile, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık’ta İsveç ile oynayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Macaristan'a Yenildi
2
Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları Başladı
3
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
4
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi
5
Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı: Avrupa Ligi'nde Sonuçlar
6
Slavia Prag vs Fenerbahçe: İki Takımın Kadroları ve Hakemler Belli Oldu
7
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-0 Mağlup Etti

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı