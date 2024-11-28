Türkiye, Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Macaristan'a Yenildi

İlk Maçında Zorlu Yenilgi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk maçında ev sahibi Macaristan'a 30-24 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Maça Etkili Başlangıç

Türkiye, maça hızlı bir giriş yaptı ve Yasemin Şahin ile 2. dakikada ilk golünü kaydetti. A Milli takım, 5. dakikada Yasemin Şahin ve Emine Gökdemir'in birer, Aslı İskit Çalışkan’ın ise 2 golü ile 4-1 öne geçti.

Macaristan'ın Eşitliği Sağlaması

Macaristan, 13. dakikada Viktoria Grori'nin golüyle eşitliği sağladı: 5-5. İlk yarıda sağ kanat hücumlarıyla etkili olan Türkiye, 18. dakikada Aslı İskit ile 8-7 öne geçti. Ancak ilk yarının kalan bölümü Macaristan'ın üstünlüğü ile sona erdi ve yarıyı 13-8 önde kapattı.

İkinci Yarıda Hızlanan Macaristan

İkinci yarıya hızlı başlayan Macaristan, maçın 42. dakikasında 23-15 ile 8 sayılık farka ulaştı. Türkiye, Buğu Sönmez, Döne Gül, Elif Sıla ve Emine Gökdemir'in golleriyle skoru 28-22'ye getirmeyi başardı. Ancak kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Macaristan, karşılaşmayı 30-24 kazandı.

Gelecek Maçlar

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ikinci maçını 30 Kasım’da Kuzey Makedonya ile, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık’ta İsveç ile oynayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.