Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 Sporcuyla Finale Çıkıyor

Türkiye, Sırbistan'daki Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 sporcusuyla finale yükseldi. Final maçları 16 Mart Pazar günü TRT Spor'dan yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:47
Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 Sporcuyla Finale Çıkıyor

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 4 milli sporcusuyla finale kalma başarısını gösterdi. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarının ardından milli sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya 12 sıklette katılan Türkiye, finalde Buse Naz Çakıroğlu (52 kg), Hatice Akbaş (54 kg), Busenaz Sürmeneli (66 kg) ve Büşra Işıldar (81 kg) ile yer alacak. Türkiye, uluslararası arenada en başarılı ülkelerden biri olma özelliği taşıyor ve takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Yarı finallerde mücadele eden diğer milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman (57 kg) ve Elif Güneri (+81 kg), bronz madalya elde etti. Bu başarılar, Türk boksunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösteriyor.

Final müsabakaları, 16 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve bu önemli karşılaşmalar TRT Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak. Sporseverler, bu büyük heyecana ortak olmak için ekran başında yer almalı.

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