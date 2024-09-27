Türkiye-Karadağ Maçında Güvenlik Tedbirleri Alındı

Türkiye-Karadağ Maçının Güvenlik Toplantısı Samsun'da Yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Ekim tarihinde Karadağ ile gerçekleştireceği UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması için Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı Katıldı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın güvenliği ile ilgili tedbirler ve hazırlıklar ele alındı.

Takım Forması Hediye Edildi

Toplantının sonunda, Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel, Vali Tavlı'ya A Milli Takım'ın formasını hediye etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasıyla ilgili Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel (sağda), Vali Orhan Tavlı'ya (solda) A Milli Takım forması hediye etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasıyla ilgili Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel (sağda), Vali Orhan Tavlı'ya (solda) A Milli Takım forması hediye etti.