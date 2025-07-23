Türkiye Karate Federasyonu: Hedef Dünyanın En İyisi Olmak

Türkiye'nin Karate Hedefi: Dünya Şampiyonu Olmak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karate alanında madalya sayılarını artırarak dünyanın en iyisi olmayı amaçladıklarını ifade etti. Taşdemir, Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası çerçevesinde kente geldiğinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençleri Spora Yönlendirmek

Taşdemir, gençleri spora teşvik etmenin ve ülkenin sportif potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın önemine değinerek, karateyi mümkün olan en geniş kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Karate'nin Yaygınlaştırılması

Başkan Taşdemir, “Federasyon olarak tavrımız şu, Türkiye’de karate sporu yapılmayan il kalmasın. Karate maçı yapılmayan il kalmasın.” diyerek, bu yıl içerisinde başlattıkları Türkiye Premier Lig faaliyetlerini vurguladı. Bu ligler, ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde toplamda ortalama 10 Türkiye Şampiyonası'na denk gelen bir yarışma programı sunduklarını belirtti.

Teknik Gelişim ve Deneyim Kazanımı

Taşdemir, Türkiye Premier Lig’nin sporculara teknik ve taktik anlamda büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Karate organizasyonlarının sporcular için önemli bir deneyim sunduğunu ve böylelikle farklı illerde karateye olan ilginin artırılmasının sağlandığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Başarılar ve Hedefler

Türkiye'nin karatedeki başarılarına dikkat çeken Taşdemir, “Şu anda dünyada ilk 4 içinde, Avrupa’da ise lider konumdayız. Bu liderliğimizi sürdürmek, madalya sayımızı artırmak ve dünya çapında ilk sıralara gelebilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi. Ayrıca, karate sporunun 2027 Avrupa Oyunları'nda yer alacağını hatırlatarak, bu yılki İslam Oyunları ve Çin'deki dünya oyunlarına da katılacaklarını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Taşdemir, Mayıs ayında Avrupa Karate Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından, bir sonraki hedefinin Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası kapsamında geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine, karatede madalya sayılarını artırarak dünyanın en iyisi olmayı hedeflediklerini söyledi.