Türkiye Karatecileri Avusturya'da 5 Madalya Kazandı

2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türkiye milli karatecileri, Avusturya'dan 5 madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:45
Türkiye Karatecileri Avusturya'da 5 Madalya Kazandı

Karate 1 Serisi A Ligi Müsabakaları Sonuçlandı

2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin üçüncü ve son ayağı, Avusturya'nın Salzburg şehrinde düzenlendi ve sona erdi.

Madalya Başarıları

Türkiye Karate Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli karateciler organizasyonda boy gösterdi.

Üç gün süren müsabakalarda:

  • Erkekler Kumite: Nuri Kılıç altın, Burak Özdemir gümüş madalya kazandı.
  • Erkekler Takımı Kata: Kutluhan Duran, Furkan Kaynar ve Mehmet Batuhan Özdemir'den oluşan takım gümüş madalya elde etti.
  • Kadınlar Kumite: Fatma Uygur bronz madalya ile başarı gösterdi.
  • Kadınlar Takımı Kata: Keyda Nur Çolak da bronz madalya kazandı.

Türk karatecilerin sergilediği performans, uluslararası arenada büyük takdir topladı.

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