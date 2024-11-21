Türkiye Karması 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası İçin Kampa Girdi

Türkiye Karması Kampa Girdi

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye karması, bu büyük organizasyona hazırlık amacıyla kampa girdi.

Kamp Süreci ve Katılımcılar

Silivri Golf Sahası'nda bugün başlayan kamp, 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek. Turnuvada Türkiye, erkek, şenyör ve kadın olmak üzere 3 farklı kategoride mücadele edecek.

Türkiye, erkek kategorisinde 16, şenyör kategorisinde 11 ve kadın kategorisinde 7 oyuncuyla temsil edilecek. Şampiyona kapsamında, toplamda 20 ülkeden 500 sporcu'nun katılması bekleniyor.

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