DOLAR
34,48 -0,04%
EURO
36,41 -0,19%
ALTIN
2.958,85 -0,82%
BITCOIN
3.353.776,31 -3,21%

Türkiye Karması 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası İçin Kampa Girdi

Türkiye karması, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi. Şampiyonaya 20 ülkeden 500 sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:59
Türkiye Karması 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası İçin Kampa Girdi

Türkiye Karması Kampa Girdi

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye karması, bu büyük organizasyona hazırlık amacıyla kampa girdi.

Kamp Süreci ve Katılımcılar

Silivri Golf Sahası'nda bugün başlayan kamp, 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek. Turnuvada Türkiye, erkek, şenyör ve kadın olmak üzere 3 farklı kategoride mücadele edecek.

Türkiye, erkek kategorisinde 16, şenyör kategorisinde 11 ve kadın kategorisinde 7 oyuncuyla temsil edilecek. Şampiyona kapsamında, toplamda 20 ülkeden 500 sporcu'nun katılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altınordu'dan TFF'ye Futbol Okulları Çağrısı
2
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Açıklamalar: Adaylık ve Hakem Sorunları
3
Galatasaray'ın Yeni Forma Sırt Sponsoru: Pasifik Holding
4
Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Amasya'dan Milli Takıma Yükselen Kriket Yıldızı: Rüveyda Nur Cenik
6
Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar