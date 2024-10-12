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Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de başladı, 60 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:51
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de başladı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen bu etkinlikte toplam 60 sporcu yer alıyor.

Yarış Kategorileri ve İlk Gün

Sporcular, organizasyonda "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarışıyor. Şampiyonanın ilk gününde antrenman ve sıralama turları sona erdikten sonra ilk yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyona Takvimi

5. ayak yarışlarının ikinci ve üçüncü günleri yarın yapılacak olan yarışlarla tamamlanacak. Karting tutkunları, heyecan dolu bu yarışları takip etmek için pistte yerlerini alacak.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

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