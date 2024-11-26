Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek

Türkiye Karting Şampiyonası Sona Yaklaşıyor

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, Kocaeli'de düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Belirlenecek

2024 sezonunun kazananlarının belirleneceği bu organizasyonda sporcular 5 kategoride mücadele edecek. 30 Kasım Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından, tüm kategorilerde ilk yarışlar yapılacak.

Ödül Töreniyle Sona Erecek

Organizasyon, 1 Aralık Pazar günü saat 10.00'dan itibaren tüm kategorilerde düzenlenecek ikinci ve üçüncü yarışlarla devam edecek. Yarışların ardından yapılacak ödül töreni ile etkinlik sona ermiş olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.