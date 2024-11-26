DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,34 -0,05%
ALTIN
2.909,95 0,3%
BITCOIN
3.251.470,54 0,84%

Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:35
Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek

Türkiye Karting Şampiyonası Sona Yaklaşıyor

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, Kocaeli'de düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Belirlenecek

2024 sezonunun kazananlarının belirleneceği bu organizasyonda sporcular 5 kategoride mücadele edecek. 30 Kasım Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından, tüm kategorilerde ilk yarışlar yapılacak.

Ödül Töreniyle Sona Erecek

Organizasyon, 1 Aralık Pazar günü saat 10.00'dan itibaren tüm kategorilerde düzenlenecek ikinci ve üçüncü yarışlarla devam edecek. Yarışların ardından yapılacak ödül töreni ile etkinlik sona ermiş olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ali Türkkan'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi
2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i transfer etti
3
Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek
4
UEFA Konferans Ligi 4. Hafta Başlıyor: Başakşehir Petrocub'u Ağırlayacak
5
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH Takımıyla Deplasmanda Karşılaşacak
6
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi Konuk Ediyor
7
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile Karşılaşıyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası