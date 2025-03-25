Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Görevinden İstifa Etti

Ali Oto, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığından Ayrıldı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, iş yoğunluğu nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığına yaptığı dilekçeyle birlikte, Oto, sevenlerine veda etti.

Duygusal Veda Mesajı

Oto, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda mesajında, “Bugün sizlere, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı görevimden ayrılırken duygularımı paylaşmak için sesleniyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, ülkemizin kış sporlarını geliştirmek için birlikte çalışmak benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca Türk kayak sporunun gelişimi adına birlikte çok sayıda başarı elde ettiklerini belirten Oto, “Elbette bu başarılar tek bir kişinin değil, bu büyük camianın ortak emeğiyle mümkün oldu.” dedi.

Teşekkür Mesajı

Oto, görev süresi boyunca kendisine destek veren herkese teşekkürlerini sundu. “Başarılarımızda emeği geçen öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, daire başkanlarımıza, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” diye ekledi.

Gelecek Vizyonu

Federasyonun her daim yanında olacağını belirten Ali Oto, “Federasyonumuzun bundan sonra da her geçen gün daha da büyüyeceğine, genç sporcularımızın yeni başarılara imza atacağına ve Türk kayağının dünya sahnesinde hak ettiği yere geleceğine olan inancım tamdır.” dedi.

“Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Bundan sonra da kayak sporuna elimden geldiğince destek vermeye, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim.” şeklinde veda etti.