Türkiye Kaykay Federasyonu, Kael Hill ile Anlaşmayı Yeniledi

Türkiye Kaykay Federasyonu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde Kanadalı danışman antrenör Kael Hill ile yeniden anlaşma sağladı. Federasyon, Hill'in uluslararası tecrübesi ve katkılarının, gelişim antrenman kamplarına yön vereceğini duyurdu.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız görüşlerine yer verildi. Yıldız, "2028 için emin adımlarla ilerlemek adına başlangıcımızı yaptık. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kael Hill'in Kariyeri

Kael Hill, daha önce Kanada Milli Takımı’na Dünya Kaykay Olimpiyat Elemesi'nde antrenörlük yapmıştır. Paris 2024 Olimpiyatları için Global Coaches House programına seçilen Hill, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gelişim kampları düzenleyerek sporcu ve antrenör mentörlük süreçlerini yönetti.

Ayrıca, sporcu gelişimi ve yarışma hazırlığı üzerine ulusal eğitim planları hazırlayan Hill, 29 yıl boyunca kaykay ve snowboard disiplinlerinde 10 bin saatten fazla deneyim kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Kaykay Federasyonu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında, Kanadalı danışman antrenör Kael Hill (solda) ile yeniden anlaştı. İmza törenine katılan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız (sağda), açıklamada bulundu.