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Türkiye Kaykay Federasyonunda Yeni Yönetim Dönemi Başladı

Yeni yönetim kurulu toplantısında stratejiler belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:29
Türkiye Kaykay Federasyonunda Yeni Yönetim Dönemi Başladı

Türkiye Kaykay Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Kaykay Federasyonu, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, federasyonun mevcut durumu ve gelecek stratejileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Toplantının İçeriği

Federasyondan yapılan açıklamada, toplantının Fahrettin Yıldız başkanlığında gerçekleştiği belirtildi. Görüşmelerde, yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları, tesisleşme ihtiyaçları, sporcuların eğitim süreçleri ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hedefler ele alındı.

Kaykay ve Paten Sporunun Yaygınlaştırılması

Özellikle kaykay ve paten sporunun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve sporcuların performans gelişimlerinin desteklenmesi konuları toplantıda ön plana çıktı. Federasyon, olimpiyatlara katılım için gerekli kaynakları, tesisleşme projelerini ve sporcuların ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde değerlendirdi.

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Türkiye Kaykay Federasyonunda Yeni Yönetim Dönemi Başladı

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