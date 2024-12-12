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Türkiye Kaykay Milli Takımı İspanya'da Kamp Yapıyor

Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'nın Cadiz kentinde serbest stil ve çanak stil disiplinlerinde kampa başladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:57
Türkiye Kaykay Milli Takımı İspanya'da Kamp Yapıyor

Türkiye Kaykay Milli Takımı İspanya'da!

Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'nın Cadiz kentinde kampa girdi. Kaykay Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sporcular serbest stil (street) ve çanak stil (bowl) disiplinlerinde eğitim alıyor.

Başantrenör ve Teknik Kurul

Kampta, milli sporcular başantrenör Kael Hill ve teknik kurul başkanı Fuat Eryılmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklamalar

Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda başarılı olabilmesi için bu tür kampların önemine inanıyoruz. Kamplarımıza sporcu sayımızı artırarak devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'da kampa girdi. Cadiz kentinde serbest stil (street) ve çanak...

Türkiye Kaykay Milli Takımı, İspanya'da kampa girdi. Cadiz kentinde serbest stil (street) ve çanak stil (bowl) disiplinlerinde düzenlenen kampta milli sporcular, başantrenör Kael Hill ve teknik kurul başkanı Fuat Eryılmaz yönetiminde çalışıyor.

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