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Türkiye Kick Boks Federasyonu: Hakemlere Yönelik Saldırıya Hızla Müdahale Edildi

Antalya'daki şampiyonada hakemlere saldıran antrenör ve sporcular gözaltına alındı. Federasyon süreçleri titizlikle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:49
Türkiye Kick Boks Federasyonu: Hakemlere Yönelik Saldırıya Hızla Müdahale Edildi

Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Antalya'da gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemlere yönelik yaşanan şiddet olayına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Federasyon, hakemlere yapılan saldırıya karışan antrenör ve sporcuların tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklama Detayları

Açıklamada, dünkü müsabakayı kaybeden bir sporcunun antrenörü ve kulüp sporcuları ile birlikte hakemlere yönelik saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.

Yaralanan 4 hakem için salonda bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapılarak hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Hakemlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Federasyon, yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını, hakemlere yönelik saldırıya karışan antrenör ve sporcular hakkında adli ve sportif işlemlerin başlatıldığını vurgulayarak, sürecin titizlikle takip edileceğini ifade etti. Sosyal medya ve basın yoluyla yapılan değerlendirmelerde, bu tür saldırıların yalnızca hakemlere değil, aynı zamanda Türk sporuna karşı yapıldığına dikkat çekildi.

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