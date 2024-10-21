Türkiye Kros Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Kros Şampiyonası Sonuçları Açıklandı
2024 Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Antalya'da gerçekleşti. Bu önemli organizasyonda erkeklerde Ayetullah Aslanhan ve kadınlarda Sümeyye Erol birinci olarak dikkat çekti.
Erkekler Kategorisi Sonuçları
Erkekler büyük kategorisinde Ayetullah Aslanhan, 9 kilometrelik parkuru 28 dakika 22 saniye gibi bir süreyle tamamlayarak birinciliği elde etti. Murat Emektar 2. olurken, Mehmet Kalyoncu 3. sırayı aldı.
Kadınlar Kategorisi Sonuçları
Kadınlar kategorisinde ise Sümeyye Erol, 7,5 kilometrelik parkuru 26 dakika 3 saniye sürede tamamlayarak zafer elde etti. Gamze Bulut Duvar, 2. ve Özlem Kaya Alıcı 3. olarak yarışmayı tamamladılar.
Diğer Yaş Gruplarındaki Başarılı Atletler
Farklı yaş gruplarında da birçok atlet birinci olmayı başardı:
- Erkekler
23 yaş altı: Emin Berke Murathan
20 yaş altı: Ali Tunç
Master: Serdar Bektaş
- Kadınlar
23 yaş altı: Urkuş Işık
20 yaş altı: Edibe Yağız
Master: Begüm Nilüfer Binbir
Tüm bu başarılar, Türkiye atletizm sporunun geleceğine dair umut vadediyor.