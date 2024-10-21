Türkiye Kros Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Kros Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

2024 Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Antalya'da gerçekleşti. Bu önemli organizasyonda erkeklerde Ayetullah Aslanhan ve kadınlarda Sümeyye Erol birinci olarak dikkat çekti.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

Erkekler büyük kategorisinde Ayetullah Aslanhan, 9 kilometrelik parkuru 28 dakika 22 saniye gibi bir süreyle tamamlayarak birinciliği elde etti. Murat Emektar 2. olurken, Mehmet Kalyoncu 3. sırayı aldı.

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

Kadınlar kategorisinde ise Sümeyye Erol, 7,5 kilometrelik parkuru 26 dakika 3 saniye sürede tamamlayarak zafer elde etti. Gamze Bulut Duvar, 2. ve Özlem Kaya Alıcı 3. olarak yarışmayı tamamladılar.

Diğer Yaş Gruplarındaki Başarılı Atletler

Farklı yaş gruplarında da birçok atlet birinci olmayı başardı:

Erkekler

23 yaş altı: Emin Berke Murathan

20 yaş altı: Ali Tunç

Master: Serdar Bektaş

23 yaş altı: 20 yaş altı: Master: Kadınlar

23 yaş altı: Urkuş Işık

20 yaş altı: Edibe Yağız

Master: Begüm Nilüfer Binbir

Tüm bu başarılar, Türkiye atletizm sporunun geleceğine dair umut vadediyor.