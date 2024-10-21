DOLAR
34,23 0,67%
EURO
37,18 0,27%
ALTIN
3.003,96 -0,33%
BITCOIN
2.348.047,61 0,42%

Türkiye Kros Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

2024 Kros Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi ve madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:33
Türkiye Kros Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Kros Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

2024 Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Antalya'da gerçekleşti. Bu önemli organizasyonda erkeklerde Ayetullah Aslanhan ve kadınlarda Sümeyye Erol birinci olarak dikkat çekti.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

Erkekler büyük kategorisinde Ayetullah Aslanhan, 9 kilometrelik parkuru 28 dakika 22 saniye gibi bir süreyle tamamlayarak birinciliği elde etti. Murat Emektar 2. olurken, Mehmet Kalyoncu 3. sırayı aldı.

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

Kadınlar kategorisinde ise Sümeyye Erol, 7,5 kilometrelik parkuru 26 dakika 3 saniye sürede tamamlayarak zafer elde etti. Gamze Bulut Duvar, 2. ve Özlem Kaya Alıcı 3. olarak yarışmayı tamamladılar.

Diğer Yaş Gruplarındaki Başarılı Atletler

Farklı yaş gruplarında da birçok atlet birinci olmayı başardı:

  • Erkekler
    23 yaş altı: Emin Berke Murathan
    20 yaş altı: Ali Tunç
    Master: Serdar Bektaş
  • Kadınlar
    23 yaş altı: Urkuş Işık
    20 yaş altı: Edibe Yağız
    Master: Begüm Nilüfer Binbir

Tüm bu başarılar, Türkiye atletizm sporunun geleceğine dair umut vadediyor.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersan Parlatan: Keçiörengücü'nün Geleceği İçin Umut Veriyor
2
Genç Milli Boksörlerden Dünya Şampiyonası Hedefi
3
Edin Visca, 100. Golüne Bir Adım Kaldı
4
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. Hafta Maç Programı
5
Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 Yılı Değerlendirdi
6
Türkiye Kros Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu
7
Beşiktaş Fibabanka, Joventut Badalona ile Karşılaşıyor

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor