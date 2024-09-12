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Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Başladı

Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası'na 61 kulüp ve 388 sporcu katıldı. İlk gün sonuçlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:12
Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Başladı

Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Konya'da Başladı

Büyükler kategorisinde gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'nın Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde başladı. 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan bu etkinliğe 220 erkek ve 168 kadın sporcu olmak üzere toplamda 388 sporcu katılıyor; ayrıca 61 kulüp temsil ediliyor.

Çekişmeli Müsabakalar ve Madalya Töreni

Şampiyonanın ilk gününde gerçekleşen müsabakalar son derece çekişmeli geçti. Kategorilerinde başarılı olan sporcular, madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve federasyon yönetimi tarafından alacaklar.

Talat Ünlü, şampiyonanın açılışında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu etkinlik, Türkiye'de büyükler kulüpler kategorisinde düzenlenen en önemli organizasyonlardan biri" ifadesini kullandı.

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün...

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün müsabakaları sonrasında kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün...

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün müsabakaları sonrasında kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün...

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün müsabakaları sonrasında kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün...

Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı. ilk gün müsabakaları sonrasında kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

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