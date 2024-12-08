Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Tamamlandı

Ankara'da Tekvando Heyecanı

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da büyük bir coşkuyla sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 gün süren etkinlikte, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun eski başkanı ve uluslararası hakem Berhan Arslan'ın anısına gerçekleştirilen şampiyonaya, 61 şehirden 504 kulüp ve 600'e yakın sporcu katıldı.

Etkileyici Sonucu

Bu prestijli şampiyonada, genel klasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor hem erkeklerde hem de kadınlarda birinciliği elde etti. EGO Spor, genel klasmanda ikinci olurken, İlbank ise üçüncülük elde etti. Kadınlarda ise ikinciliği EGO Spor, üçüncülüğü ise PTT kazanırken, erkeklerde İlbank ikinciliği, Samsun Büyükşehir Belediyespor ise üçüncülüğü elde etti.

Bu yılki Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, teknik yeterlilik ve sporcuların performansları açısından her zamankinden daha heyecan verici geçti.