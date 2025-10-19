Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi

Kriteryum etabıyla tamamlanan organizasyonda kategorilerde şampiyonlar belirlendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Alanya Öğretmenevi önünden başlayan kriteryum yarışlarında yaklaşık 450 sporcu mücadele etti.

Büyük erkekler kategorisinde Batuhan Özgür (Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) birinci, Timur Öztoprak (Konya Gelişim Spor Kulübü) ikinci, Mustafa Said Erdemli (Spor Toto Spor Kulübü) üçüncü oldu.

Büyük kadınlar kategorisinde Fatmanur Doğan (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü) birinciliği, Sevim Gerçek (Alanya Belediye Spor Kulübü) ikinciliği, Reyhan Yakışır (Akut Spor Kulübü) üçüncülüğü elde etti.

Gençler ve çocuk kategorilerinde birinciler şöyle belirlendi: 11 yaş altı erkekler - Eray Efe Üzüm (Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü); 13 yaş altı erkekler - Eray Cihan (Atak İzcilik Spor Kulübü); 15 yaş altı erkekler - Recep Eşdoğan (Kocaeli Öncü Spor Kulübü); 17 yaş altı erkekler - İbrahim Erhan Cihan (Atak İzcilik Spor Kulübü); 19 yaş altı erkekler - Muhammed Emir Emişci (Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü).

Kızlarda birinciler şunlar oldu: 11 yaş altı kızlar - Melisa Ateş (Akhisar İlçe Spor Kulübü); 13 yaş altı kızlar - Işıl Bade Eryılmaz (Ankara GSM Spor Kulübü); 15 yaş altı kızlar - Emine Ahsen Akgün (Kepez Gençlik Gelişim Spor Spor Kulübü); 17 yaş altı kızlar - Gül Deniz Günal (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü); 19 yaş altı kadınlar - Hatice Buse Ertekin (Pamukkale Atletik Spor Kulübü).

Federasyon yetkilileri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere, yılbaşında başlayan Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarının kriteryum etabıyla sona erdiğini söyledi. Müftüoğlu, "Bugün sporun başkenti Alanya'da, spor şehrinde bu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise sporcuların tüm yıl boyunca verdiği emeğin sonuçlarını bugün aldığını ifade etti.

