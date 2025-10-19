Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da kriteryum etabıyla sona erdi; yaklaşık 450 sporcu mücadele etti ve kategorilerde şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 21:19
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi

Kriteryum etabıyla tamamlanan organizasyonda kategorilerde şampiyonlar belirlendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Alanya Öğretmenevi önünden başlayan kriteryum yarışlarında yaklaşık 450 sporcu mücadele etti.

Büyük erkekler kategorisinde Batuhan Özgür (Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) birinci, Timur Öztoprak (Konya Gelişim Spor Kulübü) ikinci, Mustafa Said Erdemli (Spor Toto Spor Kulübü) üçüncü oldu.

Büyük kadınlar kategorisinde Fatmanur Doğan (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü) birinciliği, Sevim Gerçek (Alanya Belediye Spor Kulübü) ikinciliği, Reyhan Yakışır (Akut Spor Kulübü) üçüncülüğü elde etti.

Gençler ve çocuk kategorilerinde birinciler şöyle belirlendi: 11 yaş altı erkekler - Eray Efe Üzüm (Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü); 13 yaş altı erkekler - Eray Cihan (Atak İzcilik Spor Kulübü); 15 yaş altı erkekler - Recep Eşdoğan (Kocaeli Öncü Spor Kulübü); 17 yaş altı erkekler - İbrahim Erhan Cihan (Atak İzcilik Spor Kulübü); 19 yaş altı erkekler - Muhammed Emir Emişci (Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü).

Kızlarda birinciler şunlar oldu: 11 yaş altı kızlar - Melisa Ateş (Akhisar İlçe Spor Kulübü); 13 yaş altı kızlar - Işıl Bade Eryılmaz (Ankara GSM Spor Kulübü); 15 yaş altı kızlar - Emine Ahsen Akgün (Kepez Gençlik Gelişim Spor Spor Kulübü); 17 yaş altı kızlar - Gül Deniz Günal (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü); 19 yaş altı kadınlar - Hatice Buse Ertekin (Pamukkale Atletik Spor Kulübü).

Federasyon yetkilileri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere, yılbaşında başlayan Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarının kriteryum etabıyla sona erdiğini söyledi. Müftüoğlu, "Bugün sporun başkenti Alanya'da, spor şehrinde bu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise sporcuların tüm yıl boyunca verdiği emeğin sonuçlarını bugün aldığını ifade etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7....

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7....

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi
2
Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti
3
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi
4
Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı
5
Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
6
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi
7
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)