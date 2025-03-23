Türkiye Kürek Federasyonu, 2032 Olimpiyatları'nda Tarihi Hedefler Peşinde

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2032’de düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışlarını takip eden Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört yıl önce göreve geldiklerinde oluşturdukları yol haritasını detaylandırdı.

Erkek ve kadın eşitliğine vurgu yapan Ertürk, “Kürek sporu pahalı bir branş. Tesisleşmeyi tamamladıktan sonra ilk parkuru yaptık. Böylece bir seviye yukarıya çıktık.” dedi. Ayrıca, tarihte ilk kez bir kadın sporcunun olimpiyatlara katıldığını belirtti.

Ertürk, sporun uluslararası düzeyde önemine değinerek, dördüncü yıllarında en üst sınırdan oy verebilen federasyonlar arasında yer aldıklarını ve dünya kongresinde üç oy haklarına sahip olduklarını sözlerine ekledi. Bu durumu spor alanına da yansıtmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Geçen yıl dünyanın en iyi antrenörü seçilen Antonio Colamonici ve Dorin Alupei ile teknik kadrolarını güçlendirdiklerini vurgulayan Ertürk, bu iki deneyimli antrenörün milli takıma danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı.

Ertürk, kürek sporunun zorluklarına da dikkat çekerek, “Kürek şans faktörünün çok düşük olduğu bir spor. Amacımız, Los Angeles'ta bir basamak çıkarak ülkemizin en kalabalık spor branşı olmasını sağlamak ve 2032’de tarihin ilk kürek madalyasını kazanmak.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, sporcularıyla sürekli toplantılar düzenlediklerini ve herkesin hedefinin Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Ertürk, “Tüm amacımız sporcularımızın daha başarılı olması ve spora daha çok çocuk kazandırmak.” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Kürek Federasyonu 2032'deki olimpiyatlarda Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeyi hedefliyor. Federasyon Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye Kürek Federasyonu 2032'deki olimpiyatlarda Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeyi hedefliyor. Federasyon Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine açıklama yaptı.