Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kuruluna Tek Adayla Gidilecek

Türkiye Kürek Federasyonu'nda Tek Aday

Türkiye Kürek Federasyonu, yaklaşan seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Erhan Ertürk tek başkan adayı olarak yer alacak.

Adaylık Süreci Tamamlandı

Yapılan açıklamalara göre, federasyon başkanlığına yönelik adaylık süreci sona erdi. Federasyon, başkanlık pozisyonu için yalnızca bir adaylık başvurusu alındığını duyurdu.

Erhan Ertürk'ün Adaylığı Kabul Edildi

Açıklamada, "Aday adayının başvuru evrakları, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda incelenmiş ve Erhan Ertürk’ün federasyon başkanlığına adaylığı onaylanmıştır," denildi.

Genel Kurul Tarihleri

Federasyonun genel kurulu, 21 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Eğer yeterli katılım sağlanamazsa, toplantı 22 Eylül Pazar günü yapılacak.