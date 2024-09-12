Türkiye Kürek Milli Takımı İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, İtalya'da Dünyanın En İyileriyle Yarışacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 13-15 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Genoa şehrinde gerçekleştirilecek olan Dünya Deniz Küreği Şampiyonası Sahil Sürat (Beach sprint) Yarışları için hazırlandı.

Milli Takımda 14 Sporcu Görev Alacak

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu organizasyonda 9 farklı sınıfta toplam 14 milli sporcu mücadele edecek. Uluslararası sahil sürat yarışlarında elde ettikleri başarıyla dikkat çeken sporcular, Türkiye'yi temsil etmek için denizdeki yerlerini alacaklar.

Yarışacak Milli Kürekçiler ve Sınıfları

Erkekler Tek Çifte (CM1X): Fatih Ünsal

Fatih Ünsal Kadınlar Tek Çifte (CW1X): Ebru Akınal

Ebru Akınal Karışık İki Çifte (CMIX2X): Aslıhan Naran Akkay - Enes Gök

Aslıhan Naran Akkay - Enes Gök Para Kürek Karışık İki Çifte (PR3 CMIX2X): Senay Yılmaz - Muharrem Dakın

Senay Yılmaz - Muharrem Dakın 19 Yaş Altı Erkekler Tek Çifte (CJM1X): Zihni Senih Alataş

Zihni Senih Alataş 19 Yaş Altı Erkekler İki Çifte (CJM2X): Ali Asrın Öz - Bedirhan Efe Ataklı

Ali Asrın Öz - Bedirhan Efe Ataklı 19 Yaş Altı Karışık İki Çifte (CJMIX2X): Efnan Sezgin - Yiğit Demircan

Efnan Sezgin - Yiğit Demircan 19 Yaş Altı Kadınlar Tek Çifte (CJW1X): İrem Üstündağ

İrem Üstündağ 19 Yaş Altı Kadınlar İki Çifte (CJW2X): Yağmur Pala - Melek Su Aktepe

Bu önemli yarışma, Türkiye'nin uluslararası sahil sürat kahramanlarını bir kez daha sahnedeki performanslarıyla tanıtma fırsatı sunmaktadır. Şampiyonada başarılar dileriz!