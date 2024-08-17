Türkiye Kürek Şampiyonası'nda İkinci Gün Müsabakaları Gerçekleşti

Türkiye Kürek Şampiyonası İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Bu yıl Edirne'de düzenlenen Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'nın ikinci günü, Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen dikkat çekici mücadelelerle sona erdi. Şampiyona, Türkiye Kürek Federasyonu, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji işbirliğiyle düzenlendi.

Heyecanlı Yarışlar ve Dereceler

Şampiyonanın ikinci gününde, küçük erkekler, yıldız erkek ve kadın sporcuları arasında çeşitli müsabakalar gerçekleşti. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Erhan Ertürk'ten Değerlendirme

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın son yıllarda en çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Ertürk, "Bu yarışlar birçok sporcu için umut verici. Balkan ve Avrupa şampiyonaları için de iyi dereceler elde ettik. Şampiyonada emeği geçen tüm sporcuları kutluyorum. Umarım sporcularımız uluslararası arenada ülkemizi temsil ederken altın madalyalar ile geri döner," dedi.

Şampiyona Devam Ediyor

Heyecanla devam eden Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası, yarın sona erecek. Tüm gözler ödül törenine ve final müsabakalarına çevrildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.