Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda İkinci Gün Müsabakaları Gerçekleşti

İkinci gün müsabakaları sona eren Türkiye Kürek Şampiyonası, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:20
Türkiye Kürek Şampiyonası'nda İkinci Gün Müsabakaları Gerçekleşti

Türkiye Kürek Şampiyonası İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Bu yıl Edirne'de düzenlenen Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'nın ikinci günü, Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen dikkat çekici mücadelelerle sona erdi. Şampiyona, Türkiye Kürek Federasyonu, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji işbirliğiyle düzenlendi.

Heyecanlı Yarışlar ve Dereceler

Şampiyonanın ikinci gününde, küçük erkekler, yıldız erkek ve kadın sporcuları arasında çeşitli müsabakalar gerçekleşti. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Erhan Ertürk'ten Değerlendirme

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın son yıllarda en çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Ertürk, "Bu yarışlar birçok sporcu için umut verici. Balkan ve Avrupa şampiyonaları için de iyi dereceler elde ettik. Şampiyonada emeği geçen tüm sporcuları kutluyorum. Umarım sporcularımız uluslararası arenada ülkemizi temsil ederken altın madalyalar ile geri döner," dedi.

Şampiyona Devam Ediyor

Heyecanla devam eden Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası, yarın sona erecek. Tüm gözler ödül törenine ve final müsabakalarına çevrildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek...

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı