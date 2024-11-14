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Türkiye Liglerinde 7 Takım Yenilmezliğini Koruyor

Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 7 takım, 2024-25 sezonunda mağlubiyet yaşamadı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:32
Türkiye Liglerinde 7 Takım Yenilmezliğini Koruyor

Yeşil Sahalarda Yenilmezlik Serisi

Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 2024-25 sezonu itibarıyla 7 takım, şu ana kadar mağlubiyet yaşamadı. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 19 ekipten yalnızca Galatasaray, bu süreçte mağlup olmaktan kurtuldu.

Galatasaray'ın Performansı

Lider Galatasaray, oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak sadece 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Ligin 7. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin Durumu

Süper Lig'deki 2. sıradaki Fenerbahçe, sezon içerisindeki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Beşiktaş ve Eyüpspor ise bu sezon 2 maçta mağlubiyet yaşadı.

1. Lig'de Durum

Trendyol 1. Lig'de ise tüm 20 takım, 12 haftalık süreçte mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Ligde lider Kocaelispor, 25 puanla başı çekerken, 3 maç kaybetti. En yakın takipçisi Teksüt Bandırmaspor ise 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.

2. Lig’in Nefes Kesen Yarışı

Nesine 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta, toplamda 18 takım arasında 2 takım yenilgisiz ilerliyor. Beyaz Grup'ta 2. sıradaki Sarıyer, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken; Kırmızı Grup'ta 3. sırada bulunan Serik Belediyespor, 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile dikkat çekiyor.

3. Lig'deki Yenilmezlikler

Nesine 3. Lig'de ise 4 grupta mücadele eden 64 takımdan sadece 3'ü, geride kalan 10 haftada mağlup olmadı. Bu takımlardan 2'si Bursalı ekipler olurken, Bursaspor, 1. Grup'ta 8 galibiyet ve 2 beraberlik ile zirvededir. Diğer takımlardan Aliağa Futbol ve Bursa Nilüfer Futbol, 3. ve 4. grupta yenilgisiz yoluna devam ediyor.

Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe Farkıyla Başarı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi, 8 maçta 8 galibiyet alarak puan kaybı yaşamayan tek takım olmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, en yakın rakibi ABB Fomget’in 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu sezon futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatan ligler, performanslarını sürdüren takımlarla daha da ilgi çekici hale geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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