Türkiye-Litvanya Ümit Milli Maçı: Türkiye 2-0 Galip — Egemen Korkmaz'ın Değerlendirmesi

Ümit Milli Takımı, UEFA U21 Elemeleri H Grubu'nda Litvanya'yı 2-0 yendi. Egemen Korkmaz ve Emirhan İlkhan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 22:54
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu — Yeni Sakarya Atatürk Stadı

Ümit Milli Futbol Takımı, H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Egemen Korkmaz ve ikinci golün sahibi Emirhan İlkhan basına açıklamalarda bulundu.

Egemen Korkmaz, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Korkmaz, "Bir şeyler inşa etmeye ve yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içinde geliştirmeye çalıştığımız birçok şey var. Her defasında her oyunda da farklı şeyler deniyoruz ve denemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik adam maçla ilgili taktiksel gözlemlerini aktardı: "Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında istediğimiz birçok şeyi yaptığımız bir müsabakaydı. Hangi takım hangi torbadan gelirse gelsin artık herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunma tarafında geriden oyun kurdular, birinci bölgede 5-4-1 çok katı bir savunma, nasıl aşarız diye düşündük. Kendimize çözüm yolları bulduk. Kenarlar bizim için çözümdü çünkü alan savunması yapıyorlar. Belki oyunun ilk 15 dakikası çözüm üretmekte zorlandık ama sonrasında çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum belki de pozisyon vermeden."

Korkmaz, hedefe odaklı ve sağlam adımlarla ilerleyeceklerini belirterek, oyuncularının performansından memnuniyet duyduğunu söyledi: "Gerçekten son zamanlarda herhalde Ümit Milli Takım seviyesinde hiç yaşanmayacak bir atmosfer yaşattılar, oyuncularım da içeride çok mutlular, maça gelenlere, Sakaryalılara canıgönülden teşekkür ediyoruz."

Emirhan İlkhan ise maç sonu yaptığı değerlendirmede, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Emirhan, "Maçın sert olacağını, rakibin kapanacağını biliyorduk, ona göre önlemler aldık, çalışmalarımızı yaptık. İlk golü erken bulmak istiyorduk, ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Oyun planımızdan hiç sapmadık. İkinci yarıda da aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Nitekim de ikinci golümüz son dakikalara doğru geldi ve 3 puanı aldık." dedi.

Maçın sonucu ve teknik ekibin açıklamaları, Ümit Milli Takımın turnuva yolundaki kararlılığını ve saha içi adaptasyon yeteneğini öne çıkardı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Takımın ikinci golünü atan Emirhan İlkhan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

