Türkiye-Macaristan Basketbol Maçına Biletler Tükendi

Türkiye-Macaristan Basketbol Maçına Yoğun İlgi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde 22 Kasım Cuma günü oynanacak olan Türkiye-Macaristan maçının biletlerine sporseverlerden büyük bir ilgi gösteriliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu kritik müsabakada Macaristan karşısında mücadele edecek.

Müsabakanın yapılacağı Basketbol Gelişim Merkezi, 10 bin seyirci kapasiteli olacak. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, bilet satışlarının Biletix üzerinden devam ettiğini ve mevcut biletlerin tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

Bilet fiyatları ise tribünlerden saha içi alanlara kadar 75 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişiyor. Loca fiyatları ise 9 bin ile 20 bin lira arasında bir aralıkta sunulmakta.

Milliler, Macaristan ile oynayacakları bir diğer maçı ise 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda gerçekleştirecek. Bu karşılaşma, EuroBasket 2025 yolunda büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.