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Türkiye Milli Olimpiyat Takımı Paris 2024 İçin Fransa'ya Ulaştı

Milli sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'da. Umut dolu hedeflerle yola çıkıyorlar.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:08
Türkiye Milli Olimpiyat Takımı Paris 2024 İçin Fransa'ya Ulaştı

Türkiye Milli Olimpiyat Takımı Fransa'da

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek üzere Fransa'ya ulaşan Türkiye Milli Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), tarihî bir yolculuğa çıktı.

Karşılama Töreni

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer yetkililer, Charles de Gaulle Havalimanı'nda sporcuları coşku ile karşıladı. Hatıra fotoğrafları çeken milli sporcular, daha sonra konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne hareket ettiler.

Çakır'ın Açıklamaları

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, AA muhabirine verdiği demeçte, "Paris 2024, Türkiye Cumhuriyeti olarak olimpiyatlardaki 100. yılımızın kutlanacağı anlamlı bir organizasyon. Sporcularımız, mücadelelerinin anlamını çok iyi biliyorlar ve bu özel etkinlikte yer almaktan gurur duymaktalar," dedi.

Madalya Beklentisi

Çakır, sporcuların uzun süre evlerinden uzak kaldığını ve ciddi bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Hedefimiz Tokyo'daki iki altın madalyanın üzerine çıkmak. Hepimiz, sporcularımızın ve ulusumuzun mutlu bir şekilde olimpiyatları tamamlamasını umuyoruz," şeklinde konuştu.

Fransa'da bulunan Team Türkiye, tüm bu beklentilerle, olimpiyat hazırlıklarını sürdürecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı. Hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, daha sonra otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti. Kafilede milli sporcu Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

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