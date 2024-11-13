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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Paris Zaferi Gala Gecesi'ni Düzenledi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 'Paris Zaferi Gala Gecesi'ni düzenleyerek sporcuları ve başarıları kutladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:34
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Paris Zaferi Gala Gecesi'ni Düzenledi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen "Paris Zaferi Gala Gecesi", İstanbul’un gözde mekanlarından biri olan Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Gala gecesine, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve birçok sporcu, sponsor firma yöneticisi ile davetli katıldı.

Gecede konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sporcuların gösterdikleri mücadeleyi vurgulayarak, "Bu başarı tesadüf değil. Son yıllarda kadınlarımız, engellilerimiz, sporcularımız önemli başarılar elde etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açılan tesisler, verilen emekler, sizlerin önünün açılması içindi. Daha iyisini de yapabilirsiniz" dedi.

Gül, ayrıca, okullarda bulunan spor kulübü sayısının son bir yılda 2 bin 700'e çıkarıldığını belirterek, "İnşallah bu kulüplerde yetişen sporcularımız olimpiyatlarda madalya alacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise, gala gecesinde yaptığı konuşmada, birlikteliğin ve ailenin önemine değinerek, "Birlikte olursak başaracağız. Tarhimizde ilk kez 15 branşta Paris'e gittik. 94 sporcu ile en kalabalık kafileyi oluşturduk" dedi.

Aksu, Paris Oyunları'nda Türkiye'nin toplamda 29 madalya kazandığını belirterek, "Golbol Milli Takımımız üst üste 3. kez altın madalya kazanarak dünya spor tarihinde önceki bir başarıya imza attı" diye belirtti.

Bunun yanı sıra Paralimpik Sporcu Konseyi Başkanı ve milli para okçu Öznur Cüre de sporcular adına yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Cüre, "Başarımızın temeli kalbimizdeki başarı azmidir. Sporun toplumsal gücünü göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ünlü sanatçı Norm Ender'in sahne almasıyla devam etti. Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı "Parla" şarkısını sporcularla birlikte Türk bayrakları eşliğinde seslendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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