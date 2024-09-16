Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası İstanbul'da Sona Erdi

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası İkinci Ayak Yarışları
2023 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, İstanbul Yarış Pisti'nde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Organizasyon, 12 yıl aradan sonra pistteki ikinci ayak yarışlarıyla son buldu.
Alınan Sonuçlar
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan gelen verilere göre, farklı kategorilerdeki yarışların sonuçları aşağıdaki gibidir:
- TMF GP1000: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgü, 3. Harun Akgün
- TMF GP600: 1. Mert Konuk, 2. Aksel İsmail, 3. Hüseyin Karakaya
- 1000cc A: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgü, 3. Harun Akgün
- 600cc A: 1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Muammer Nuri Karakaya
- 600cc B: 1. Hüseyin Karakaya, 2. Mert Konuk, 3. Mehmet Yıldırım
- 1000cc B: 1. Yiğit Akkuş, 2. Fethi Tan, 3. Ramazan Kılınç
- OPEN 500: 1. Fatih Demircan, 2. Ayberk Aynacı, 3. Yusuf Güzel
- 300cc: 1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Adem Işık
- 125 cc Gençler: 1. Egehan Çalhan, 2. Demir Özmen, 3. Ender Nalbant
- 125cc Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Yağız Alp Coşkun, 3. Alican Altınmakas
- Yamaha R25 Kadınlar Kupası: 1. Sahra Su Önkaya, 2. Fatma Baştepe, 3. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu
Yarışların ardından sürücüler, gösterdikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Motosiklet tutkunları, bir sonraki organizasyon için şimdiden heyecanlanmaya başladı.