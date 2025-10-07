Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri açıklandı

İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubunda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile eşleşti.

Eleme maçları 11-17 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak şehirler arasında İstanbul, Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan yer alıyor. İstanbul'daki eleme maçları Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Elemelerde gruplar

A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin

B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu (Lyon-Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya

Elemelerin formatı

Berlin'de gelecek yıl düzenlenecek turnuvada ev sahibi Almanya ile kıta şampiyonlukları sayesinde doğrudan vize alan Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD zaten Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Dünya Kupası için kalan 11 kontenjanın sahibi, bu 5 ülkenin de yer alacağı Mart ayındaki eleme karşılaşmaları sonucunda belirlenecek.

Her ülkenin toplam 5 maç oynayacağı elemelerde, Dünya Kupası biletini almak için gruplarda ilk 3'e girmek gerekiyor. Almanya'nın yer aldığı turnuvada ise Almanya, kıta kupası şampiyonu ve en iyi 2 takım Dünya Kupası vizesi alacak.

Dünya Kupası, 4 Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.