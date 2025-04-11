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Türkiye’nin En Büyük Bowling Salonu Avrupa Şampiyonası'na Kapılarını Açıyor

Samsun Bowling Akademi, 12-21 Nisan tarihleri arasında Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:16
Türkiye’nin En Büyük Bowling Salonu Avrupa Şampiyonası'na Kapılarını Açıyor

Samsun Bowling Akademi, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na Hazır

Türkiye'nin en büyük bowling salonu olan Samsun Bowling Akademi, 12-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası için gün sayıyor. Şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Tesisin Büyüklüğü ve Kapasitesi

2017 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan bu modern tesis, 38 hattıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü en büyük bowling salonu olma özelliğini taşıyor. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) bowlingden sorumlu başkanvekili Serdar Arslan, şampiyona öncesi yapılan hazırlıkları aktardı. Arslan, "Avrupa Federasyonunun organizasyonunda burada hatların son bir kez kontrolü yapılıyor," dedi.

Heyecan Verici Bir Organizasyon

Bowling Akademi Genel Müdürü Güngör Doğanay, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Doğanay, "Bir yıllık teknik altyapı çalışmasıyla bu noktaya geldik ve misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Yaklaşık 10 gün sürecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız," ifade etti.

Gurur Duyuyoruz

Şampiyonada boy gösterecek dört kız bowlingcisinden üçünün Samsun Bowling Akademi altyapısından yetiştiğinden bahseden Doğanay, başarı beklentilerini dile getirdi. Türkiye'yi uluslararası arenada daha iyi temsil etmek amacıyla çabalayacaklarını belirtti.

Son Hazırlıklar Tamamlandı

Şampiyona öncesinde son rötuşların yapıldığını vurgulayan Doğanay, Avrupa Federasyonu ve Amerika'dan teknikerlerin tesiste incelemelerde bulunduğunu belirtti. "Vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmasın, her gün maçları izlemeye davet ediyoruz," diye ekledi.

Büyük Umutla Bekliyoruz

Bowling Milli Takım Antrenörü Ümit Yıldırım, salonun Avrupa'nın en büyüklerinden biri olduğunu ve bu avantajı başarıya dönüştürmek istediklerini vurguladı. Yıldırım, "İnşallah bu sene madalyalarla ülkemizi gururlandırırız," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na...

Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na hazır.

Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na...

Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na hazır.

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