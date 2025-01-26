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Türkiye’nin Genç Muay Thai Yıldızı Cihan Doğu, Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

19 yaşındaki milli sporcu Cihan Doğu, muaythai dalında dünya şampiyonu olmayı istiyor ve idmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:11
Türkiye’nin Genç Muay Thai Yıldızı Cihan Doğu, Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

Cihan Doğu, Türkiye ve Avrupa şampiyonu olarak, dünya şampiyonluğuna adım atmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu, Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle 6 yıl önce başladığı muaythai branşında büyük başarılara imza attı.

Cihan Doğu, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında üst üste kazandığı Türkiye şampiyonlukları, 2022 yılında katıldığı dünya şampiyonasında elde ettiği ikincilik ve 2023 yılında Avrupa şampiyonu olarak kazandığı dünya üçüncülüğü ile önemli bir kariyer çizdi. Ayrıca, üzerinde 2 Avrupa altın madalyası taşıyor ve bu alanda da birinci olmayı başardı.

Haftada 5 gün antrenman yaparak dünya şampiyonluğunu hedefleyen Doğu, milli takım seçmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sporda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğum var. Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Katıldığım Avrupa şampiyonasında birinci oldum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Bundan sonra bir sefer değil, her yıl üst üste dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Muaythai sporu içerisinde elde ettiği başarılar ile gururlanan Cihan, ismini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Antrenörü Yahya Geylani, Cihan’ın gösterdiği performanstan çok memnun olduğunu belirterek, "Cihan zaten çok özel bir sporcu. Her şampiyonada mutlaka derece alan bir çocuk. Azimli ve özverili bir şekilde çalışıyor. Ondan umudumuz ve beklentimiz yüksek. Çok iyi yerlere gelecek" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa...

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki Cihan Doğu, derecelerine dünya şampiyonluğunu da eklemek için çalışıyor. Doğu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa...

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki Cihan Doğu, derecelerine dünya şampiyonluğunu da eklemek için çalışıyor. Doğu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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