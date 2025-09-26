Türkiye'nin 'Gençlik Kampı' Modeli Azerbaycan'da Uygulanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanları, Türkiye'nin 'Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği' modelini Azerbaycan'ın Quba ve Türkiye'nin Bursa kentinde uyguladı; ilk kamp liderleri göreve başladı.

Türkiye'deki 'Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği' modelinin Azerbaycan'da hayata geçirilmesi için başlatılan çalışma kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanları tarafından Azerbaycanlı gençlere eğitim verildi.

Eğitim süreci ve uygulama

Eğitimin ilk etabı Azerbaycan'ın Quba şehrinde, ikinci etabı ise Türkiye'nin Bursa ilinde tamamlandı. Her iki aşamada gençler, liderlik ve takım ruhunu güçlendiren çeşitli etkinliklerle bir araya getirildi.

Programın sonunda gençler, uygulamanın somut göstergesi olarak ilk kamp liderleri yeleklerini giyerek göreve başladı.

Modelin içeriği

Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği modeli; tanışma, kaynaşma, iletişim ve takım çalışması odaklı etkinliklerin yanı sıra oyun tabanlı öğrenme, etkinlik tasarımı, kriz ve çatışma yönetimi, empati ve liderlik temalı oturumları kapsıyor.

Ayrıca katılımcılara halk oyunları, el sanatları, müzik ve okçuluk gibi branşlarda atölye çalışmaları sunularak hem kültürel hem de sportif deneyimler kazandırıldı. Eğitim sürecinde mevzuat ve kamp işleyişine ilişkin bilgilendirmeler de yapılarak gençlerin liderlik yolculuğu çok yönlü şekilde desteklendi.

