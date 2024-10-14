Türkiye'nin İzlanda Galibiyeti: 4-2

Türkiye, İzlanda'yı 4-2 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup dördüncü maçında, deplasmanda İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

49. dakikada, milli takım beraberlik golüne yaklaşmıştı. Hakan Çalhanoğlu, sağ kanattan ceza sahasına ortasında top Gudmundsson'a çarparak yön değiştirip yan direğe çarptı. Sonrasında savunmanın uzaklaştırdığı top, ay-yıldızlı ekibin kontrolünde kaldı. Kenan'ın altıpas önüne ortasında İrfan Can kafayı vurdu ancak kaleci Valdimarsson son anda topu kornere çeldi.

51. dakikada, Arda Güler’in şutunda Ingason topa elle müdahale etti ve hakem Sylwestrzak, VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Fakat Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı kural dışı sayıldı.

62. dakikada, İrfan Can ceza yayı önünde sol ayağıyla şutunu çekerek takımına beraberlik golünü kazandırdı: 1-1.

66. dakikada, milli takım bir penaltı daha kazandı ve Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek durumu 1-2 yaptı.

76. dakikada, Oskarsson’un şutunu Merih Demiral çizgi üzerinde uzaklaştırdı, ancak 82. dakikada Gudjohnsen, olanak bulup beraberliği sağladı: 2-2.

88. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun presi sonrası Arda Güler yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 2-3.

90+5. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisinden harika bir vuruşla son golü attı: 2-4.

A Milli Takımımız, bu maçla birlikte galibiyet sayısını artırarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki durumunu pekiştirdi.