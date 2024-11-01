DOLAR
34,32 -0,26%
EURO
37,22 0,36%
ALTIN
3.016,88 0,2%
BITCOIN
2.381.129,67 0,79%

Türkiye'nin Milli Kadın Haltercileri Avrupa Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Sara Yenigün ve Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:20
Türkiye'nin Milli Kadın Haltercileri Avrupa Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Polonya'nın Varşova şehrinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, milli sporcuların gösterdiği performansla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Sara Yenigün Avrupa Şampiyonu

Milli sporcu Sara Yenigün, 23 yaş altı kadınlar 81 kiloda yarışarak muhteşem bir başarıya imza attı. Yenigün, koparmada 97 kilo, silkmede 127 kilo ve toplamda 224 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Büşra Çan Gümüş Madalyalarla Döndü

Diğer bir milli sporcu Büşra Çan ise genç kadınlar 87 kiloda yarışırken, koparmada 99 kilo, silkmede 120 kilo ve toplamda 219 kilo kaldırarak 3 gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin Toplam Madalya Sayısı Artıyor

Şampiyonada Türkiye adına kazanılan madalya sayısı toplamda 43'e ulaştı. Bu madalyaların 20'si altın, 15'i gümüş, 8'i ise bronz olarak kaydedildi.

Teşekkürler Türkiye Halter Federasyonu

Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı, milli sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Bu başarılar, Türk halterinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Sara...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Sara Yenigün (sol 2), 3 altın madalya kazandı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Sara...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Sara Yenigün (sol 2), 3 altın madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Milli Kadın Haltercileri Avrupa Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı
2
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Gaziantep FK Maç Sonrası Açıklamalar
3
Fenerbahçe Beko-Partizan Maçında Galibiyet ve Analizler
4
Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti
5
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Mağlup Etti
6
Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 Geçti
7
Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de