Türkiye'nin Milli Kadın Haltercileri Avrupa Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Polonya'nın Varşova şehrinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, milli sporcuların gösterdiği performansla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Sara Yenigün Avrupa Şampiyonu

Milli sporcu Sara Yenigün, 23 yaş altı kadınlar 81 kiloda yarışarak muhteşem bir başarıya imza attı. Yenigün, koparmada 97 kilo, silkmede 127 kilo ve toplamda 224 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Büşra Çan Gümüş Madalyalarla Döndü

Diğer bir milli sporcu Büşra Çan ise genç kadınlar 87 kiloda yarışırken, koparmada 99 kilo, silkmede 120 kilo ve toplamda 219 kilo kaldırarak 3 gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin Toplam Madalya Sayısı Artıyor

Şampiyonada Türkiye adına kazanılan madalya sayısı toplamda 43'e ulaştı. Bu madalyaların 20'si altın, 15'i gümüş, 8'i ise bronz olarak kaydedildi.

Teşekkürler Türkiye Halter Federasyonu

Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı, milli sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Bu başarılar, Türk halterinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Sara Yenigün (sol 2), 3 altın madalya kazandı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Sara Yenigün (sol 2), 3 altın madalya kazandı.