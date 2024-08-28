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Türkiye'nin Rakibi Galler'in Aday Kadrosu Açıklandı

Galler, A Milli Futbol Takımı ile 6 Eylül'de yapacağı maç için aday kadrosunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:26
Türkiye'nin Rakibi Galler'in Aday Kadrosu Açıklandı

Galler'in UEFA Uluslar B Ligi Aday Kadrosu Belirlendi

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile karşılaşacak. Galler, bu önemli karşılaşma öncesinde aday kadrosunu açıkladı.

Galler Kadrosu ve Teknik Direktör Bilgisi

Teknik direktör Craig Bellamy yönetimindeki Galler, aşağıdaki oyunculardan oluşan bir kadrola sahaya çıkması bekleniyor:

  • Kaleciler: Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United), Karl Darlow (Leeds United)
  • Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)
  • Orta Saha: Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City), Sorba Thomas (Nantes)
  • Forvet: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City), Brennan Johnson (Tottenham), Harry Wilson (Fulham), Daniel James (Leeds United), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City), Rabbi Matondo (Rangers)

Bu kadro ile Galler, Türkiye karşısında galibiyet arayacak. Maç öncesi iki takımın stratejileri merakla bekleniyor.

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