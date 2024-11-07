Türkiye'nin Satranç Yıldızları Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Satranç Şampiyonası İçin Yarışacak

2024 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, yarın Karadağ'ın Petrovac kasabasında başlıyor.

Katılımcılar ve Organizasyon Bilgileri

Türkiye'den 43 sporcunun katılacağı bu prestijli organizasyonda, toplam 43 ülke ve 404 sporcu mücadele edecek. Türkiye Satranç Federasyonu'nun duyurusuna göre, şampiyona 8-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türk Sporcular

Türkiye'yi temsil edecek isimler arasında büyükustalar (GM) Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can ve Cem Kaan Gökerkan yer alıyor. Başarılı sporcular, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.