Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi Play-off'taki Rakibi: Macaristan

Türkiye'nin Rakibi Macaristan

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme mücadelesinde play-off'taki rakibi Macaristan oldu. 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macaristan, grubu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile tamamlayarak 6 puanla 3. sırada yer aldı.

Macaristan'ın Performansı

Macarların, oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gol gördüğü dikkat çekiyor. Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyetiyle grup aşamasına başlayan Macaristan, sonraki maçlarında Bosna Hersek ve Hollanda ile sırasıyla 0-0 ve 1-1 berabere kaldı. Tek galibiyetlerini ise Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek elde ettiler. Daha sonra, deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybeden Macaristan, evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

Tarihsel Karşılaşmalar

A Milli Takım, Macaristan ile tarihte toplam 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda, Macaristan galibiyet sayısında önde bulunuyor. Türkiye, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet alırken, Macaristan 9 galibiyet elde etti ve 2 maç berabere sonuçlandı. Türkiye, toplamda 15 gol atarken, Macaristan 29 gol kaydetti.

Son Maç ve Resmi Karşılaşmalar

İki takım arasındaki son resmi karşılaşma 22 Mart 2024'te Budapeşte'de yapıldı ve Macaristan 1-0'lık skorla galip geldi. Resmi maçlarda Türkiye, Macaristan karşısında oynadığı 8 maçtan 4'ünü kazanırken, 3 kez kaybetti ve 2 maç berabere kaldı. En son 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti.

Türkiye'nin Macaristan ile Oynadığı Özel Maçlar

A Milli Takım, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı. Bu maçlarda Türkiye, 2-1 ve 4-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.

Türkiye ve Macaristan Maçları

Aşağıdaki tabloda Türkiye ve Macaristan A milli takımları arasında oynanan maçların sonuçları yer almaktadır:

Tarih: 22.03.2024 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 0-1 (Özel)

22.03.2024 | Budapeşte | 0-1 (Özel) Tarih: 18.11.2020 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 0-2 (UEFA Uluslar Ligi)

18.11.2020 | Budapeşte | 0-2 (UEFA Uluslar Ligi) Tarih: 03.09.2020 | Yer: İstanbul | Sonuç: 0-1 (UEFA Uluslar Ligi)

03.09.2020 | İstanbul | 0-1 (UEFA Uluslar Ligi) Tarih: 06.03.2013 | Yer: İstanbul | Sonuç: 1-1 (Dünya Kupası Elemeleri)

06.03.2013 | İstanbul | 1-1 (Dünya Kupası Elemeleri) Tarih: 16.10.2012 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 1-3 (Dünya Kupası Elemeleri)

16.10.2012 | Budapeşte | 1-3 (Dünya Kupası Elemeleri) Tarih: 12.09.2007 | Yer: İstanbul | Sonuç: 3-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

12.09.2007 | İstanbul | 3-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri) Tarih: 07.10.2006 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 1-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

07.10.2006 | Budapeşte | 1-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri) Tarih: 06.09.1995 | Yer: İstanbul | Sonuç: 2-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

06.09.1995 | İstanbul | 2-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri) Tarih: 07.09.1994 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 2-2 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

07.09.1994 | Budapeşte | 2-2 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri) Tarih: 05.09.1990 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 1-4 (Özel)

05.09.1990 | Budapeşte | 1-4 (Özel) Tarih: 16.03.1988 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 0-1 (Özel)

16.03.1988 | Budapeşte | 0-1 (Özel) Tarih: 04.04.1984 | Yer: İstanbul | Sonuç: 0-6 (Özel)

04.04.1984 | İstanbul | 0-6 (Özel) Tarih: 22.09.1982 | Yer: Györ | Sonuç: 0-5 (Özel)

22.09.1982 | Györ | 0-5 (Özel) Tarih: 29.04.1962 | Yer: Budapeşte | Sonuç: 1-2 (Özel)

29.04.1962 | Budapeşte | 1-2 (Özel) Tarih: 19.02.1956 | Yer: İstanbul | Sonuç: 3-1 (Özel)

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.