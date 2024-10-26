Türkiye'nin Valensiya'daki Madalya Mücadelesi

Team Türkiye'nin Valensiya'daki Valiz Verdiği Performans

Türk Milli Takımı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen FIA Motorsporları Oyunları'nda madalya mücadelesine devam ediyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İspanya'nın Valensiya kentindeki bu önemli etkinliğe 15 sporcudan oluşan bir ekip ile katıldı.

Başarılı Bir Başlangıç

TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar, organizasyon sırasında yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonu olimpiyatlar gibi düşünebilirsiniz. Biz Team Türkiye olarak çok kuvvetli bir takımla buraya geldik. Hem genç hem hızlı hem de iddialı ekiplerle çok iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz." diyerek, takımın kararlılığını vurguladı.

Bu yıl 85 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Team Türkiye 16 farklı disiplinde madalya hedefliyor. Acar, "Yarışlar 4 farklı lokasyonda yapılıyor. Aynı anda farklı yerlerde 16 sporcumuz mücadele ediyor," ifadelerini kullandı.

İlk Madalya Kazanıldı

Takım, dün ilk madalyasını kazanmayı başardı; Rally2'de toprak yarışında Ali Türkkan ile Oytun Albayrak ikilisi ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Acar, "Dileyelim hafta sonu boyunca devamı gelsin," dedi.

Yarışacak Sporcular ve Kategorileri

Team Türkiye'de yarışacak isimler ve kategorileri şu şekilde:

Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint

Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi - Ford Fiesta ile Rally2

Kerem Kazaz - Corentin Silvestre ikilisi - Peugeot 208 ile Rally4

Zekai Özen - Audi RS3 LMS ile Touring Car

Berfu Tutumlu - BMW E92 ile Drift

Batı Yıldırım - Karting Sprint Senior

İskender Zülfikari - Karting Sprint Junior

Can Özler - Karting Sprint Mini

Can Alakoç - Cross Car Senior

Akın Can Kiper - Eda Bacaksız - Auto Slalom

Ulaş Özyıldırım - Esports F4

Kaan Bekiroğlu - Esports GT

Takım, hafta sonu boyunca madalya mücadelesine devam etmeyi amaçlıyor.