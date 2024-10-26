Türkiye'nin Valensiya'daki Madalya Mücadelesi

Team Türkiye'nin Valensiya'daki Valiz Verdiği Performans
Türk Milli Takımı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen FIA Motorsporları Oyunları'nda madalya mücadelesine devam ediyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İspanya'nın Valensiya kentindeki bu önemli etkinliğe 15 sporcudan oluşan bir ekip ile katıldı.
Başarılı Bir Başlangıç
TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar, organizasyon sırasında yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonu olimpiyatlar gibi düşünebilirsiniz. Biz Team Türkiye olarak çok kuvvetli bir takımla buraya geldik. Hem genç hem hızlı hem de iddialı ekiplerle çok iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz." diyerek, takımın kararlılığını vurguladı.
Bu yıl 85 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Team Türkiye 16 farklı disiplinde madalya hedefliyor. Acar, "Yarışlar 4 farklı lokasyonda yapılıyor. Aynı anda farklı yerlerde 16 sporcumuz mücadele ediyor," ifadelerini kullandı.
İlk Madalya Kazanıldı
Takım, dün ilk madalyasını kazanmayı başardı; Rally2'de toprak yarışında Ali Türkkan ile Oytun Albayrak ikilisi ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Acar, "Dileyelim hafta sonu boyunca devamı gelsin," dedi.
Yarışacak Sporcular ve Kategorileri
Team Türkiye'de yarışacak isimler ve kategorileri şu şekilde:
- Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint
- Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi - Ford Fiesta ile Rally2
- Kerem Kazaz - Corentin Silvestre ikilisi - Peugeot 208 ile Rally4
- Zekai Özen - Audi RS3 LMS ile Touring Car
- Berfu Tutumlu - BMW E92 ile Drift
- Batı Yıldırım - Karting Sprint Senior
- İskender Zülfikari - Karting Sprint Junior
- Can Özler - Karting Sprint Mini
- Can Alakoç - Cross Car Senior
- Akın Can Kiper - Eda Bacaksız - Auto Slalom
- Ulaş Özyıldırım - Esports F4
- Kaan Bekiroğlu - Esports GT
Takım, hafta sonu boyunca madalya mücadelesine devam etmeyi amaçlıyor.