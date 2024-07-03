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"Türkiye'nin zaferi Avrupa basınında yankı uyandırdı! "Merih Demiral, Avusturyalılar’ı ağlattı“...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maç boyunca gösterdiği üstün performansla Almanya'nın yapay zeka tahminlerini alt üst eden Milli Takım, Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:04
"Türkiye'nin zaferi Avrupa basınında yankı uyandırdı! "Merih Demiral, Avusturyalılar’ı ağlattı“...

Milli takımımız, Avusturya ile oynadığı önceki mağlubiyetin intikamını aldı ve turnuvanın favori takımlarından birini saf dışı bıraktı. Bu sonuç, Türkiye'nin şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Uluslararası Basından Manşetler

Yapay zekanın düşük şans verdiği Türkiye, performansıyla tüm eleştirileri boşa çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Mert'in kritik kurtarışları ve Merih Demiral'ın etkili oyunu alkış topladı.Türkiye'nin zaferi uluslararası basında geniş yankı buldu. Alman Bild Gazetesi, kaleci Mert'in kritik kurtarışını öne çıkardı. İsviçre'nin Blick gazetesi ise "Merih Demiral, Avusturya'yı üzdü" başlığıyla manşet attı. Avusturya gazeteleri ise "Türkiye, bizi turnuva dışına itti" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Almanlar Ters Köşe

Alman futbol otoriteleri ve medyası, Türkiye'nin başarısına şaşırdı. Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi, futbol dünyasında büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

Irkçılara Ders Verdi

Maç öncesinde Leipzig'de düzenlenen yürüyüşle Türk taraftarlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Avusturyalı bazı taraftarların ırkçı sloganlarına karşı Türk taraftarlar tepki gösterdi ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

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