Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Norveç Dünya Kupası Elemeleri muhtemel 11

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımımız Norveç ile karşılaşacak. G Grubu maçında Türkiye sahasında Norveç’i ağırlarken, milliler bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Türkiye Norveç maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21:45’te başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Milli takımın Norveç karşısına şu isimlerle çıkması bekleniyor;

Sinan, Merih, Kaan, Caner, Zeki, Berat, Ozan, Hakan, Yusuf, Cengiz, Burak

G Grubunda 11 puanla üçüncü sırada yer alan milliler Norveç’i yenerek ikinci sıraya yükselmek istiyor. Herhangi bir beraberlik veya yenilgi durumunda milli takım gruptan çıkma şansını zora sokacak. Öte yandan zorlu karşılaşmada kart cezalısı olan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü yer alamayacak.

Norveç milli takımında ise Haaland, Sörloth sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Milli takım elemelere çok iyi bir başlangıç yapsa da son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından düşüşe geçmişti. Avrupa Şampiyonasında kabus gibi bir tunuva geçirilmesiyle teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş’in yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Kuntz, Norveç karşısında milli takımın başında ilk maçına çıkacak.