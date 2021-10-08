İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1398
ALTIN
506.98
DOLAR
8.9637
STERLİN
12.2293
EURO
10.3890
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi! SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak!
Son Dakika
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi!...
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne...
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun en sık görüldüğü 10 ili paylaştı
Son Dakika
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun...

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Norveç Dünya Kupası Elemeleri muhtemel 11

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Norveç ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz Norveç karşısında ilk maçına çıkacak.

08 Ekim 2021 Cuma 14:22
Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Norveç Dünya Kupası Elemeleri muhtemel 11
Takip Et:

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımımız Norveç ile karşılaşacak. G Grubu maçında Türkiye sahasında Norveç’i ağırlarken, milliler bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Türkiye Norveç maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21:45’te başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler


Milli takımın Norveç karşısına şu isimlerle çıkması bekleniyor;

Sinan, Merih, Kaan, Caner, Zeki, Berat, Ozan, Hakan, Yusuf, Cengiz, Burak

G Grubunda 11 puanla üçüncü sırada yer alan milliler Norveç’i yenerek ikinci sıraya yükselmek istiyor. Herhangi bir beraberlik veya yenilgi durumunda milli takım gruptan çıkma şansını zora sokacak. Öte yandan zorlu karşılaşmada kart cezalısı olan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü yer alamayacak.

Norveç milli takımında ise Haaland, Sörloth sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Milli takım elemelere çok iyi bir başlangıç yapsa da son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından düşüşe geçmişti. Avrupa Şampiyonasında kabus gibi bir tunuva geçirilmesiyle teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş’in yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Kuntz, Norveç karşısında milli takımın başında ilk maçına çıkacak.


Son Güncelleme: 08.10.2021 14:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNorveç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a Barcelona’dan bir yıldız daha geliyor! Pjanic’in yakın arkadaşı Umtiti
Beşiktaş’a Barcelona’dan bir yıldız daha geliyor! Pjanic’in yakın arkadaşı Umtiti
Galatasaray’dan devre arası transferinde iki bomba isim! Gedson ve İrfan
Galatasaray’dan devre arası transferinde iki bomba isim! Gedson ve İrfan
Omar Elabdellaoui, Norveç milli takımını ziyaret etti
Omar Elabdellaoui, Norveç milli takımını ziyaret etti
Fenerbahçe’nin yıldızı Kim Min-Jae Güney Kore Suriye maçında yıldızlaştı
Fenerbahçe’nin yıldızı Kim Min-Jae Güney Kore Suriye maçında yıldızlaştı
Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Marius Sumudica Süper Lig’e dönüyor! İşte yeni takımı
Marius Sumudica Süper Lig’e dönüyor! İşte yeni takımı

Popüler Haberler

Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Kuryeler ne kadar maaş alıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
Şok 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
ARTI Seyahat Acentesi kime ait? Sahibi kimdir?
Sadakatsiz dizisine kendini kaptıran Seren Serengil, Derin'e adeta nefret kustu!
Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'ye katılacağı belli olan oyuncular
Safer ayı ne zaman başlıyor? 2021 yılı safer ayı tarihi ve Safer ayı duaları
A101 20.Yıl kutlama hediyesi mesajı doğru mu, gerçek mi? A101 20.yıl mesajı dolandırıcılığı
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.