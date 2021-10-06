İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1371.69
ALTIN
504.00
DOLAR
8.8851
STERLİN
12.0955
EURO
10.2835
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi! SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak!
Son Dakika
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi!...
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne...
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun en sık görüldüğü 10 ili paylaştı
Son Dakika
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun...

Türkiye Norveç maçında Felix Brych düdük çalacak

2022 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye Norveç ile karşılaşacak. Zorlu maç için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye Norveç maçının hakemi belli oldu. Alman hakem Felix Brych karşılaşmada düdük çalacak.

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:04
Türkiye Norveç maçında Felix Brych düdük çalacak
Takip Et:

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda 8 Ekim Cuma günü oynayacağı Norveç maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor.


Zorlu karşılaşma öncesinde karşılaşmanın hakemi merak ediliyordu. Dev maça Alman hakem Felix Brych atandı. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada Türkiye Norveç maçında FElix Brych’in görev yapacağı duyuruldu. Zorlu maçın VAR hakemi ise yine Almanya’dan Christian Gittelmann görev yapacak.

Türkiye Norveç karşılaşması 8 Ekim Cuma günü saat 21:45’te başlayacak. Dev maç Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak.


Son Güncelleme: 06.10.2021 15:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNorveç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman? İtalya İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda
İtalya İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman? İtalya İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda
Antalyaspor Nuri Şahin’i futbol sorumlusu görevine getirdi
Antalyaspor Nuri Şahin’i futbol sorumlusu görevine getirdi
Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan üç oyuncu antrenmana katıldı
Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan üç oyuncu antrenmana katıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min-Jae’nin serbest kalma iddialarını nokta koydu: “8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min-Jae’nin serbest kalma iddialarını nokta koydu: “8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım”
Galatasaray’da taraftarın eleştirdiği Ömer Bayram Rize karşısında parladı
Galatasaray’da taraftarın eleştirdiği Ömer Bayram Rize karşısında parladı
A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçı kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçı kadrosu belli oldu

Popüler Haberler

Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Kuryeler ne kadar maaş alıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
Şok 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
ARTI Seyahat Acentesi kime ait? Sahibi kimdir?
İslami usullere göre kurban kesimi
A101 20.Yıl kutlama hediyesi mesajı doğru mu, gerçek mi? A101 20.yıl mesajı dolandırıcılığı
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.