Türkiye Norveç maçında Felix Brych düdük çalacak

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda 8 Ekim Cuma günü oynayacağı Norveç maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde karşılaşmanın hakemi merak ediliyordu. Dev maça Alman hakem Felix Brych atandı. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamadaNorveç maçında FElix Brych’in görev yapacağı duyuruldu. Zorlu maçın VAR hakemi ise yine Almanya’dan Christian Gittelmann görev yapacak.

Türkiye Norveç karşılaşması 8 Ekim Cuma günü saat 21:45’te başlayacak. Dev maç Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak.