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Türkiye Offroad Şampiyonası Final Yarışları Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası finali Kahramanmaraş'ta gerçekleşiyor. Yarışmaya 19 araç ve 38 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:24
Türkiye Offroad Şampiyonası Final Yarışları Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Finali Kahramanmaraş'ta!

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışları, Kahramanmaraş'ta coşkuyla devam ediyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen bu büyük organizasyon, Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya Katılan Sporcular ve Araçlar

Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 19 araç ve 38 sporcu bu heyecan dolu yarışta mücadele veriyor. Sporcular, çamurlu parkurda zorlu anlar yaşarken, seyirciler de bu mücadeleye tanıklık etme fırsatı buluyor.

Yarış Direktoründen Açıklama

Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Yarışma Direktörü Sefa Güzelbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların bugün tamamlanacağını belirtti. Güzelbulut, "Bugün 19 araçla yarışmalarımıza devam ettik. İkinci etap yarışlarında 3 aracımızda mekanik arıza meydana geldi. İnşallah Kahramanmaraş'a yakışan bir final olacak" dedi.

Ödül Töreni

Yarışmalar, seyirci hız etabının ardından sona erecek. Ödüller ise akşam saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışları, Kahramanmaraş'ta devam etti.

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışları, Kahramanmaraş'ta devam etti.

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışları, Kahramanmaraş'ta devam etti.

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışları, Kahramanmaraş'ta devam etti.

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