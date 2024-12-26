Türkiye, Olimpiyatlarda Dağ Bisikleti Madalyası Hedefliyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar, Kahramanmaraş'ta ilk profesyonel dağ bisikleti takımının kurulduğunu açıklayarak, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında madalya hedeflediklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Dönem

Kahramanmaraş'ta kurulan MCT NOX Dağ Bisikleti Takımı'nın tanıtım etkinliğinde konuşan Ayar, bisiklet sporuna olan ilginin dünya genelinde yükseldiğine dikkat çekti. Türk gençlerinin fiziksel yapısının bu sporda başarılı sonuçlar elde etmeye uygun olduğunu vurgulayan Ayar, "Kahramanmaraş'ta ilk profesyonel dağ bisikleti takımının kurulması, bu artan ilginin bir göstergesi. Hedefimiz, olimpiyatlarda madalya kazanmak," dedi.

Ayar, bisiklet sporuna olan ilginin diğer şehirler ve özel kulüpler arasında da artmasını temenni ettiklerinin altını çizerek, "Başarı için en önemli koşul, bu branşa olan ilginin sporcu bazında artmasıdır. Son yıllarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na olan ilgi, kamuoyunun bakış açısını değiştirmiştir," ifadelerini kullandı.

2024 ile 2028 Hedefi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2024 yılında ulusal ve uluslararası yarışlarda önemli başarılar elde ettiklerini ve 2025 yılına girerken Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı hedef aldıklarını açıkladı.

Müftüoğlu, "2024 yılı, federasyonumuz için başarılı bir yıl oldu. Olimpiyatlara katıldık, dünya şampiyonalarına giderek ülkemizde düzenlenen tüm yarışlarda başarılı sonuçlar aldık. Şimdi, geleceğe yönelik yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz," dedi. Ayrıca, pist bisikletinde olimpiyat katılımı için yeni projelerin başladığını vurgulayarak, Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte incelemelerin yapıldığını belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bisiklet sporunu tabana yaymak amacıyla büyük projeler yürüttüğünü, halkı bisiklete teşvik etmek için gran fondo organizasyonları düzenlediğini ve bisiklet yollarının yapılması için belediyelerle iş birliği içinde olduğunu açıkladı. Gelecek olimpiyatlarda mutlaka madalya kazanma hedefiyle çalışmalara hız vereceklerini duyurdular.

Bisiklette 2028 ve 2032 olimpiyatlarında madalya hedefi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon olarak 2024 yılındaki ulusal ve uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Bisiklette 2028 ve 2032 olimpiyatlarında madalya hedefi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon olarak 2024 yılındaki ulusal ve uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.