Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de Başlıyor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de Gerçekleşecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapacak. Yarışmalara 32 ilden 1229 sporcu katılacak.

Yarışların Etapları

Yarışların ilk etabı, Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda gerçekleştirilecek. İkinci etap ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde olacak.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, yarışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm etapların güzel geçmesini ve oryantiring camiası olarak sezona mutlu ve kaliteli bir başlangıç yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak. Yarışların ilk etabı Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda, ikinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde organize edilecek.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak. Yarışların ilk etabı Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda, ikinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde organize edilecek.