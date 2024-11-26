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Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de Başlıyor

30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, 32 ilden 1229 sporcuyu bir araya getirecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:02
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de Başlıyor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de Gerçekleşecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapacak. Yarışmalara 32 ilden 1229 sporcu katılacak.

Yarışların Etapları

Yarışların ilk etabı, Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda gerçekleştirilecek. İkinci etap ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde olacak.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, yarışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm etapların güzel geçmesini ve oryantiring camiası olarak sezona mutlu ve kaliteli bir başlangıç yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak. Yarışların ilk etabı...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak. Yarışların ilk etabı Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda, ikinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde organize edilecek.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak. Yarışların ilk etabı...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapılacak. Yarışların ilk etabı Mezitli ilçesine bağlı Akarca Yaylası'nda, ikinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde organize edilecek.

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