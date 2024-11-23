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Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda İki Maç Daha Kazandı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya ve Çekya'yı 3-0 yenerek sıralamada dörtte dört yaptı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:14
Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda İki Maç Daha Kazandı

Türkiye, Oturarak Voleybol Dünya Pavyonu'nda Başarıya Doymuyor

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Milliler, üçüncü maçında Litvanya ve dördüncü maçında Çekya ile karşılaştı. Her iki mücadeleden de 3-0 galip ayrılarak organizasyonda dörtte dört yapmayı başardılar.

Öne Çıkan Maçlar ve Performans

Maçlar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye, Litvanya ve Çekya'yı aynı skorla geçerek rakiplerine karşı üstün bir performans sergiledi. Ayrıca, milliler, turnuvada daha önce Gürcistan’ı 3-0 ve Hollanda’yı ise 3-1 mağlup etti.

Sonraki Mücadeleler

Başarı dolu yolculuğuna devam eden Türkiye’nin bir sonraki rakipleri ise Büyük Britanya ve Fransa olacak. Milliler, bu iki maçta da galibiyet arayışını sürdürecek.

Tüm sporseverleri desteklemeye davet eden milliler, başarılarını sürdürmek için tüm güçlerini sahaya yansıtacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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