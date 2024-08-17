Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Belli Oldu

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası sona erdi. Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenerek birincilik kupasının sahibi olan takım, Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Final Mücadelesi Heyecan Dolu Geçti

Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen şampiyonaya, 8 kulüpten yaklaşık 100 özel sporcu katıldı. Final karşılaşmasında Bornova Hasan Tahsin Takımı, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Üçüncülük Mücadelesi

Diğer yandan, Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünü 4-2 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Madalya Töreninde Duygu Dolu Anlar

Madalya töreninde konuşma yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcuları kutlayarak, şu sözleri dile getirdi:

"Öncelikle yıllar önce evlerine kapatılarak yok sayılan bu çocuklara spor yaptırarak topluma kazandıran antrenörlerimize ve bütün emeği geçenlere, ailelerine teşekkür ediyorum. Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda oynayan bütün çocuklar bizim gönlümüzde şampiyondur. Federasyon olarak 'her özel çocuğun yapabileceği bir spor var' anlayışıyla çalışıyoruz."

Kupa ve Madalyalar Taksim Edildi

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Federasyon Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Asbaşkan Ensar Kurt tarafından verildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.