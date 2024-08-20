Türkiye Özel Sporcular Paris 2024'e Madalya Hedefiyle Gidiyor

Türkiye Özel Sporcular Paris 2024 İçin Harekete Geçti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıklarını ve madalya hedeflerini paylaştı. Aydın, "Cumhuriyet tarihinde alınamayan bir madalyayı Paris'ten getirmek istiyoruz." dedi.

8 Sporcuyla Tarihi Bir Katılım

Paris 2024’e 8 sporcu ile katılacaklarını belirten Aydın, "Son yıllarda engellilere sağlanan imkanlarla birlikte özel sporcularda altın çağı yaşıyoruz" diye vurguladı. Aydın, "Dünyada paralimpik oyunlarda madalya almak için ilk 10’a girmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Ebru Acer Hedefini Belirledi

Masa tenisinde dünya şampiyonu olan Ebru Acer, Paris 2024’te altın madalya kazanmayı hedefliyor. Acer, "Günde çift antrenman yapıyoruz, tarih yazmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ebrar Keskin: "Kürsüde Olacağım"

Gülle atmada kota alan Ebrar Keskin, "Altın madalyayla döneceğim, İstiklal Marşı’mızı dinleteceğim." sözleriyle hazırlık süreçlerini aktardı.

Aydın, sporcuların disiplinli çalışmaları sonucunda Paris’te tarih yazacaklarına inandığını belirterek, "Bütün ailelere, özel çocuklarına inanmalarını söyleyerek döneceğiz. Bu başarılar, birçok özel çocuğa spora yönelmesi için bir ilham kaynağı olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.