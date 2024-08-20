Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Özel Sporcular Paris 2024'e Madalya Hedefiyle Gidiyor

Özel sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor. Başarı için yoğun hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:48
Türkiye Özel Sporcular Paris 2024'e Madalya Hedefiyle Gidiyor

Türkiye Özel Sporcular Paris 2024 İçin Harekete Geçti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıklarını ve madalya hedeflerini paylaştı. Aydın, "Cumhuriyet tarihinde alınamayan bir madalyayı Paris'ten getirmek istiyoruz." dedi.

8 Sporcuyla Tarihi Bir Katılım

Paris 2024’e 8 sporcu ile katılacaklarını belirten Aydın, "Son yıllarda engellilere sağlanan imkanlarla birlikte özel sporcularda altın çağı yaşıyoruz" diye vurguladı. Aydın, "Dünyada paralimpik oyunlarda madalya almak için ilk 10’a girmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Ebru Acer Hedefini Belirledi

Masa tenisinde dünya şampiyonu olan Ebru Acer, Paris 2024’te altın madalya kazanmayı hedefliyor. Acer, "Günde çift antrenman yapıyoruz, tarih yazmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ebrar Keskin: "Kürsüde Olacağım"

Gülle atmada kota alan Ebrar Keskin, "Altın madalyayla döneceğim, İstiklal Marşı’mızı dinleteceğim." sözleriyle hazırlık süreçlerini aktardı.

Aydın, sporcuların disiplinli çalışmaları sonucunda Paris’te tarih yazacaklarına inandığını belirterek, "Bütün ailelere, özel çocuklarına inanmalarını söyleyerek döneceğiz. Bu başarılar, birçok özel çocuğa spora yönelmesi için bir ilham kaynağı olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle...

Paralimpik Oyunlar için kota alan özel sporcular, Paris 2024 hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyorlar. Paris Paralimpik Oyunları'na gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı