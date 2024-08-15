Türkiye Paralimpik Kürek Takımı İlk Kez Oyunlara Katılacak

Türkiye Paralimpik Kürek Takımı'nın Madalya Hedefi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan kürek takımı, hazırlıklarını Meriç Nehri'nde sürdürüyor. Antrenör Orkun Pelvan, sporcuların Avrupa Salon Ergometre Kürek Şampiyonası ve dünya şampiyonasında başarılı dereceler elde ettiğini belirterek, "Artık herkes gibi madalya için buradayız," dedi.

Parkurda Yeni Kazanımlar

Pelvan, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkurunun Edirne'de yer aldığını ifade ederek, "Bu parkur bizim için büyük bir kazanım. Yıllardır beklediğimiz, başka ülkelerde gördüğümüz bir parkura kavuştuk. 2 bin 200 metrelik sakin su ve az rüzgar, ideal bir yarış ortamı sağlıyor," diye ekledi.

Sporcuların Hedefleri

Kürekçilerden Yiğit Doğukan Bozkurt, olimpiyatlara katılmanın mutluluğunu yaşadığını ve "Her olimpiyata giden ülke gibi bizim de hedefimiz madalya. A finaline çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diye konuştu. Diğer sporcu Nurşen Şen de, Türk bayrağını yükseklere taşımak için mücadele vereceklerini söyledi.